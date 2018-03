Rouwruimte in Onze-Lieve-Vrouwekerk 29 maart 2018

De Onze-Lieve-Vrouwekerk beschikt voortaan over een eigen rouwruimte. De ruimte achteraan in de kerk is afgeschermd met gordijnen en kreeg ook andere vloertegels. Twee heiligenbeelden zijn verhuisd naar de andere zijbeuk. De ruimte is er gekomen om de families van overleden iets mee discretie te schenken. (VTT)