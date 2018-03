Rommelmarkt voor de Zandbergrun 29 maart 2018

Op 20 mei wordt er op de parking van doe-het-zelfzaak Hubo een rommelmarkt georganiseerd ten voordele van de Zandbergrun. Deelnemers betalen 5 euro voor een standplaats van 5 meter. Inschrijven kan via 0476 356 318 of 0477 216 051 (Brokke). Meer informatie is te bekomen via rommelmarktwuustwezel@gmail.com. Eet- en drinkstanden zijn niet toegelaten, daar zorgen de organisatoren zelf voor. (VTT)