Rioleringswerken in Eikendreef en Rode Dreef 10 augustus 2018

Een aannemer is gestart met rioleringswerken in de Rode Dreef en in de Eikendreef. De Eikendreef is daardoor afgesloten voor het verkeer tussen het kruispunt met de Oude Baan en dat met de Rode Dreef. De Rode Dreef is afgesloten voor verkeer vanaf het kruispunt met de Eikendreef, aan de kant van de nieuwe sporthal. De werken verlopen gefaseerd en zullen tot eind oktober duren. Tijdens de eerste fase wordt de Eikendreef opgebroken, gaat de nieuwe riolering in de grond en komt er een tijdelijke steenslag. Tijdens fase twee gebeurt hetzelfde in de Rode Dreef. In september of oktober wordt dan de nieuwe asfaltlaag gelegd.





Voor bewoners van de Rode Dreef is een omleiding voorzien langs de Oude Baan. De paaltjes die doorgaand verkeer verhinderen, werden tijdelijk weggehaald. De bezoekers van het Sportpark Eikendreef moeten omrijden via de Oude Baan, Kochdreef en Eikendreef. Het kruispunt tussen de Eikendreef en de Rode Dreef is in een eerste fase toegankelijk voor verkeer vanuit de Rode Dreef naar het sportpark. Van begin september tot het einde van de werken is het kruispunt tussen de Eikendreef en Rode Dreef afgesloten en is er een omleiding via de Bosduinstraat. (VTT)