Rijmenants mag beperkt uitbreiden 06 juli 2018

02u41 0

De Wuustwezelse vestiging van tuincentrum Rijmenants heeft goed nieuws gekregen vanuit de provincie. Het provinciebestuur keurde onlangs immers een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voorlopig goed dat het tuincentrum meer rechtszekerheid moet bieden. Door het PRUP kan Rijmenants zijn activiteiten in Wuustwezel beperkt uitbreiden. Indien het tuincentrum op termijn zou verdwijnen, wordt het gebied in kwestie automatisch opnieuw landbouwzone. Van 3 augustus tot 1 oktober loopt er nog een openbaar onderzoek omtrent het PRUP. Op 4 september is er ook nog een infomoment voorzien. Pas daarna wordt het PRUP al dan niet definitief bekrachtigd.





(KDC)