Politie neemt 60 puppy's in beslag 09 februari 2018

De politie van de lokale zone Grens heeft zestig puppy's in beslag genomen bij een broodfokker in Wuustwezel. De interventie nam woensdag plaats in opdracht van het parket van Antwerpen. De zestig puppy's zijn geplaatst in dierenasiel Canina in Essen. Het parket voerde al langer een onderzoek naar de broodfokker. Woensdag vond er dan een huiszoeking plaats in het kader van dat onderzoek en werden de dieren in beslag genomen. De fokker zou al soortgelijke feiten op zijn kerfstok staan hebben. Het was gisteren nog niet duidelijk in wat voor toestand de in beslag genomen honden verkeerden. (BSB)