Pakkend afscheid van hoefsmid Vorsselmans 16 april 2018

De Sint-Jozefkerk in Gooreind was zaterdag te klein voor het afscheid van André Vorsselmans. Tal van familie en vrienden waren daar samengekomen om de bekende hoefsmid een laatste groet te brengen. Hij was op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een bloedvergiftiging.





Vorsselmans was een monument in de wereld van de hoefsmeden. Hij was actief in de grootste stallen en leerde verschillende jonge smeden de kneepjes van het vak aan. "André was mijn vriend en leermeester", zegt Howard Vanrooy, een voormalig medewerker. "Door zijn gedrevenheid en vakkennis tilde hij de kwaliteit van ons vak naar een hoger niveau." (BCOR)