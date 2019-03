Oppositiepartij N-VA heeft vraagtekens bij bomenkap Toon Verheijen

04 maart 2019

15u20 1 Wuustwezel Oppositiepartij N-VA reageert verbolgen op het kappen van bomen op een terrein van vierduizend vierkante meter op de hoek van de Bredabaan en de Ringdreef.

“Er is door de gemeente een verkavelingsvergunning afgeleverd voor zeven percelen bouwgrond mits er een afkoopsom zou worden betaald voor de boomkap”, zegt Amber Vermeiren van N-VA. ”Strikt juridisch gezien valt er niets op aan te merken want het is uiteraard bouwzone, maar waarom is er geen verplichting opgelegd om minstens een deel van de bomen te behouden ? Aan Wiezelo in Gooreind gebeurde werd immers recent wel een verkaveling geweigerd omdat er bomen zouden verdwijnen. En wat met het nastreven van de gemeente van de CO2-neutraliteit. Want ook de recente massale bomenkap op het domein van de Franciscanessen doen bij vele mensen de wenkbrauwen fronsen. En volgens de nieuwe kernvisie ruimtelijke ordening voor Wuustwezel centrum mag een ontbrekende autostaanplaats niet afgekocht worden maar een bos met waardevolle bomen afkopen in Gooreind mag dus blijkbaar wel. We hebben het gevoel dat er met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt.”