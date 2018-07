Opnieuw kavels te koop in Achter d'Hoven 17 juli 2018

Intercommunale IGEAN biedt in samenwerking met de gemeente opnieuw drieëntwingtig kavels aan, waarvan tien gelegen aan het buurtpark, in het nieuwe project Achter d' Hoven. De verkoop richt zich op mensen die een duidelijke band hebben met Wuustwezel en nog niet over een eigendom beschikken. Geïnteresseerden dienen uiterlijk op 7 september aan IGEAN de nodige documenten te bezorgen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de toewijzingsvoorwaarden. Op 25 september vindt de toewijzing plaats van de bouwpercelen. Het woonproject Achter d'Hoven in het hart van Wuustwezel is een volledig nieuwe wijk die plaats zal bieden aan meer dan 160 gezinnen. Elke woning heeft een eigen tuin die langs de achterzijde bereikbaar is via de vele fiets- en voetgangerswegels. Centraal komt er een woonerf waar doorgaand verkeer onmogelijk wordt gemaakt.





(VTT)