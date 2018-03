Opnieuw 15 kavels beschikbaar in Achter d'Hoven 01 maart 2018

IGEAN gaat in samenwerking met de gemeente opnieuw een vijftiental kavels te koop aanbieden voor mensen die een duidelijke band hebben met Wuustwezel en nog niet beschikken over een eigendom. Er komt ook een info-avond op donderdag 15 maart om 19.30 uur in GC Kadans om het bouwproject en de inschrijvingsvoorwaarden toe te lichten.





Het woonproject Achter d'Hoven is volop in ontwikkeling. De nieuwe weg De Boomgaard is klaar. De huidige ingangen via Daltonschool De Vinkjes en de parkeerplaats aan de Delhaize zullen later nog worden opgewaardeerd tot echte toegangspoorten. De nieuwe wijk zal plaats bieden aan meer dan 160 gezinnen, met een eigen tuin voor elke bewoner. In het centrum komt een woonerf waar doorgaand verkeer onmogelijk wordt gemaakt. De woonwijk sluit aan op het park.





Het huidige plein Achter d'Hoven blijft bestaan Een deel blijft voorbehouden voor de marktterwijl het andere deel parking blijft voor het dienstencentrum, GC Kadans en de plaatselijke horeca en handel. (VTT)