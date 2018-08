Open tentendag Bloemencorso 23 augustus 2018

Verschillende buurtschappen zetten nu zondag hun bouwtenten open tijdens de open tentendag van de Bloemencorso.





Iedereen is tussen 13.30 en 16.30 uur welkomen in een van de zes deelnemende tenten. Het gaat om buurtschap Westhoek (hoek Wuustwezelseweg, Oud-Dorpsstraat en Kruisdreef), buurtschap Noordhoek (Heikenweg 76), buurtschap KLJ (Tegenover Wuustwezelseweg 52), buurtschap Zuidhoek (Sint-Lenaartseweg 107), buurtschap BTM (Dorensweg) en buurtschap Oosteneind (einde Bloemenlaan). De Schakel heeft ervoor gezorgd dat deelnemers tijdens hun doortocht in Loenhout de bouwtenten passeren.





Fietsers kunnen in elk buurtschap stoppen en tijdens een bezoek aan de bouwtent de benen even strekken en een kijkje nemen achter de schermen. (VTT)





