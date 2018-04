Ondernemer Ben Gagelmans komt op voor N-VA 07 april 2018

De Loenhoutse ondernemer Ben Gagelmans (37) zal één van de topplaatsen bekleden op de kieslijst van de plaatselijke N-VA . Hij onderstreept hiermee zijn politieke ambities. Ben heeft al een succesvolle carrière als ondernemer achter de rug. Hij is van oordeel dat het niet gezond is dat één partij al 40 jaar aan de macht is en vindt dan ook dat het tijd is voor verandering. "Al vele jaren heb ik mij op verschillende manieren ingezet voor de Loenhoutse maatschappij. Ik vond dat nu de tijd was aangebroken om dit via de politiek te doen. En ja, mijn ultieme doelstelling is om mee te kunnen besturen", zegt Ben. (FSE)