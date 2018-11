Nieuwkomers scoren goed in Gault & Millau Il Divino di Milano valt op met meteen 13,5 op 20 Toon Verheijen

19u42 18 Wuustwezel De horecazaken in de noordrand van Antwerpen hebben uitstekende resultaten neergezet. Maar liefst zeventien zaken scoorden minstens een 12 op 20. De opvallendste nieuwkomer was Il Divino di Milano met 13,5 op 20. Met Huize Alberic in Kalmthout en Casello in Schilde stellen we u nog twee opmerkelijke nieuwkomers voor.

Huize Alberic

Gault & Millau bekroont elk jaar eetgelegenheden in Vlaanderen. Wie een 12 op 20 haalt, mag zich al bij de beteren rekenen. Die eer valt onder meer te beurt aan Huize Alberic aan de Kapellensteenweg in Kalmthout. Die zaak haalde zelfs 13 op 20. Chef-kok Bram Van Gool en zijn partner Ann Mathijssen verbouwden de oude smidse tot een klassevol restaurant. Twee mensen met een hart voor de horeca. Bram werkte onder meer in het Keienhof (Kalmthout), Hof van Cleve, Kasteel Withof en de Godevaart, Ann onder meer in de Koopvaardij, de Zilverden en Sir Anthony Van Dijck. Hun liefde voor het vak wordt nu beloond. “Eigenlijk zijn we niet zo hard bezig met quoteringen en rangschikkingen en dergelijke, maar uiteindelijk wilden we toch wel eens meedoen”, vertelt een nuchtere Bram Van Gool. “Dat we nu ineens een 13 op 20 halen, is uiteraard mooi meegenomen, maar we zijn eigenlijk vooral blij dat onze zaak twee jaar na de opening nog altijd goed draait. Een teken toch dat de klanten ons appreciëren, en daar draait het nog altijd om. We zijn ook trots dat we de zaak nog altijd vlot kunnen bolwerken met ons twee, met uiteraard af en toe een hulp in het weekend.”

Casello

Restaurant Casello, aan de Turnhoutsebaan in Schilde, is ook een straffe nieuwkomer. Ze zijn nog maar twee maanden open, maar scoren ook meteen een degelijke 12 op 20. “We zijn blij verrast met deze bekroning”, zegt zaakvoerder Bjorn Meersman (30). “We hadden nooit durven dromen dat we al zo snel in de prijzen zouden vallen. Dit geeft ons alleen maar meer zin om in de toekomst door te gaan op ons elan.” Naast Casello runt Meersman ook nog een horecazaak in het Oost-Vlaamse Kallo. De grote baas moet dus delegeren en in die zin was het van groot belang dat hij zijn equipe zorgvuldig samenstelde. “Alain Lepage verzorgt het dagelijkse management in Casello en hij doet dat uitstekend. Ook chef-kok Nick van den Broeck is een topper. Hij deed eerder al ervaring op als sous-chef in sterrenzaak Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver. Naast een prima ploeg beschikken we ook over een mooi en gezellig ingericht pand. Ik denk dat ik mag zeggen dat het plaatje volledig klopt.” Casello draait nu al op volle toeren en de vermelding in Gault & Millau zal in de toekomst zeker nog extra eters lokken. “Plaats hebben we in elk geval genoeg. We kunnen zo’n 80 mensen een plaats bieden en dat is best veel in zo’n gastronomische zaak”, besluit Meersman.

Divino

Il Divino di Milano opende enkele maanden geleden in de oude pastorij in de Theo Verellenlaan in Gooreind bij Wuustwezel. Johan De Jaegher en Sylvie Aernouts kunnen na enkele maanden al pronken met een 13,5 op 20. Ze waren gisteren wel niet op de prijsuitreiking. “We zijn net terug van vakantie en bereiden ons volop voor om donderdag weer open te gaan”, vertelt Sylie Aernouts. “We zijn enorm trots met dit resultaat. We hadden het uiteraard wel gehoopt omdat we heel veel positieve commentaren kregen. Vooral tijdens de avonden zitten we goed vol. De namiddagen zijn moeilijker, maar ook dat begint wel te lopen. We hadden wel gewoon op een vermelding of de laagste score gehoopt. Nu halen we ineens 13,5 op 20. Dat geeft ons ook wel de kracht om verder te doen en vooral de klanten nog meer te verwennen.”