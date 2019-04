Nieuwe ontsluitingsweg voor wijk Visserij Toon Verheijen

03 april 2019

Een aannemer is gestart met de aanleg van een nieuwe weg tussen de Koning Boudewijnlaan en de Visserij in Loenhout. Daar is aannemer DCA ook aan de slag met het bouwen van een nieuwe school voor ’t Blokje. Momenteel zijn de werken bezig van het gebouw waarin de twaalf appartementen komen ter hoogte van de Visserij. Vanaf midden april is het de bedoeling dat de bewoners van de Visserij en de gebruikers van de Sportschuur deze nieuwe weg gebruiken. De toegang tot de wijk via de Kerkblokstraat wordt dan afgesloten ter hoogte van de Pastoriestraat.