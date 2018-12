Nieuwe locatie kerstmarkt blijkt succes te zijn Sander Bral

23 december 2018

19u50 0 Wuustwezel Van ‘wintermarkt’ in Wuustwezel geen sprake. Het gemeentebestuur houdt vast aan tradities en organiseerde zondag opnieuw de klassieke kerstmarkt. Wel nieuw is de locatie. Meer dan zestig standhouders schoven dichter dan vorige jaren richting kerk voor een meer compacte en gezellige kerstmarkt.

De Theo Verellenlaan en aanpalende straten was zondagmiddag het decor voor de grote kerstmarkt van Wuustwezel. Meer dan zestig ondernemers en verenigingen verwenden bezoekers met demonstraties, kinderanimatie, lekker ongezond eten en hier en daar een jenevertje te veel.

In de kerk genoten de bezoekers van optredens van Turf, Jessie & Sam en de zangkoren van Braken en David Piedfort. In ’t Schoolhuis konden tientallen kinderen zich dan weer uitleven op het springkasteel en met de vele spelletjes en neptattoos.

Veel ‘Wezel Wintert’-mutsen te zien bij de opkomst. Voor acht euro waren bezoekers niet enkel warm ingeduffeld tegen de regen maar steunden ze ook Berrefonds vzw in het teken van Studio Brussels De Warmste Week. Het Berrefonds zet zich belangeloos in voor ouders die hun kind voor of net na de geboorte verloren. Ook konden er plaatjes aangevraagd worden voor het goede doel.