Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor tuincentrum 03 augustus 2018

Er loopt een openbaar onderzoek voor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor Tuincentrum Kruisweg van 3 augustus tot en met 1 oktober. De firma Rijmenants NV wil haar tuincentrum aan de Kruisweg immers uit te breiden en beter in de omgeving in te passen. Het ontwerp-PRUP Tuincentrum Kruisweg Wuustwezel voorziet een scenario waarbij het tuincentrum Rijmenants op zijn oorspronkelijke plek kan blijven en beperkt uitbreiden. "Ter compensatie van de uitbreiding van het tuincentrum Rijmenants maken we van het achterliggende gebied opnieuw landbouwgrond. Er kunnen geen andere winkels of activiteiten bij komen. Verdwijnt het tuincentrum, dan wordt dit terug landbouwgebied", zegt provincie afgevaardigde Luk Lemmens (N-VA). Op 4 september tussen 18 en 21 uur is iedereen welkom in het gemeentehuis om vragen te stellen rond het plan. (VTT)