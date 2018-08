N-VA trekt kaart van de jongeren 22 augustus 2018

De N-VA in Wuustwezel kiest voor Koen Van Putte uit Gooreind als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast krijgen ook heel wat jongeren een plaats op de lijst. Op de tweede plaats staat de 24-jarige Amber Vermeiren die op het kabinet van Ben Weyts werkt. Ondernemer Ben Gagelmans uit Loenhout staat op plaats drie.





Daarnaast heeft N-VA nog vijf jongeren onder de 25 jaar. Het gaat om de 17-jarige Lowie Anthonissen, Brian Simons (18) uit Loenhout, Jonas De Bie (24) en Carrera Neefs (22) uit Wuustwezel. Chil Brant staat op plaats zeven en krijgt ook een plaats op de provincielijst.





"De lijstvorming verliep al bij al vrij probleemloos", zegt communicatieverantwoordelijke Chil Brant. "Het groot aantal nieuwe jongeren op onze lijst geeft de afdeling heel veel voldoening en is ook een garantie voor onze toekomst. Wij beschikken over een dynamische ploeg met een mix van jongeren en ervaring."





N-VA opent op 1 september een campagnesecretariaat in de Theo Verellenlaan tegenover dagbladhandel Holemans. Dan zal ook de volledige lijst bekendgemaakt worden. (VTT)