N-VA’ster stapt na eedaflegging meteen uit partij en kiest voor Vlaams Belang Toon Verheijen

09 januari 2019

17u10 0 Wuustwezel De 22-jarige Carrera Neefs, die verkozen geraakte op de N-VA-lijst, heeft dinsdagavond tijdens de eedaflegging voor de gemeente- en politieraad meteen voor een verrassing gezorgd. Tijdens de stemming voor de kandidaten van de politieraad gaf ze haar twee stemmen aan een lid van Vlaams Belang. De jonge vrouw geeft nu zelf te kennen de overstap te maken naar Vlaams Belang. N-VA verklaart dat ze uit de partij is gezet.

De 22-jarige Carrera Neefs stond op de 22ste plaats van N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd wel de vijfde verkozene en ze verbaasde daarmee een beetje vriend en vijand. Maar nu de gemeenteraad is gevormd, besluit de jonge vrouw om naar Vlaams Belang over te stappen. Een nieuwe klap dus voor N-VA dat al een zetel verloor bij de verkiezingen en er nu in de praktijk nog eentje verliest. Vlaams Belang, dat een zetel won bij de verkiezingen en er twee behaalde, krijgt er nu in de praktijk nog eentje bij. “Carrera voelt zich zoals vele generatiegenoten rechts, Vlaams-nationalistisch en republikeins. Volgens haar moet het doel van een Vlaams-nationale partij in eerste instantie niet zijn om België te besturen, maar om Vlaanderen onafhankelijk te maken”, zegt regioverantwoordelijke Dimitri Hoegaerts. “Ze voelde zich niet meer begrepen binnen N-VA. Dan was er ook nog het Marrakesh-pact waar zij vaststelde dat haar partij 2 jaar lang heeft gezwegen over dit migratiepact en pas op het einde de bocht nam. Slotsom was dat Carrera zich beter thuis voelt bij het Vlaams Belang, waar zij trouwens heel wat vrienden telt. In de voorbije dagen heeft zij daarom met enkele verantwoordelijken binnen het Vlaams Belang gesproken.”

Spel

Communicatieverantwoordelijke Chil Brant van N-VA is duidelijk. “Carrera heeft dissident gestemd en dat kunnen we niet aanvaarden. De komende dagen zullen we haar ontslag laten officialiseren. Ergens hadden we het wel zien aankomen gelet op haar Facebookposts van de laatste tijd, maar op een recente vergadering dachten we dat alle plooien waren gladgestreken. Is er een spelletje gespeeld ? Het kan. We staan er in elk geval machteloos tegen. Jammer, want we vonden wat ze deed met de verkiezingen knap. Ze behaalde een mooi resultaat. Maar wat ze ook doet: ze mag zich niet uitgeven als gemeenteraadslid van Vlaams Belang. Ze moet als onafhankelijke zetelen.”

Carrera Neefs was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.