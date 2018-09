N-VA stelt volledige lijst voor 04 september 2018

N-VA heeft afgelopen weekend de aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen met de opening van het campagnesecretariaat in de Theo Verellenlaan in Gooreind. De partij maakte nu ook de andere kandidaten bekend. Naast de top drie met lijsttrekker Koen Van Putte, Amber Vermeiren en Ben Gagelmans en de jongeren Lowie Anthonissen, Jens Stoffelen, Brian Simons, Jonas de Bie en Carrera Neefs zijn dat ook nog Jos Van Hasselt, Chris Van Eijnde, Werner Vanden Eynden, Chil Brant, Kim Clymans, Kristin Jansen, Martine Deruytter, Tania Seutin-Mets, Vic Peiten, Patrick Aernouts, Steven Van den Broek, Joke Van Cleef, Kathleen Verschuren, Alexanra Van Hecke, Mieke Van Riel, Lu Haeck, Jill Delen, Rudy Berkvens en lijstduwer Eric Holemans. De ambities van de partij zijn duidelijk. "We willen de grootste partij worden of alleszins toch mee besturen", aldus voorzitter Jos Van Hasselt. (VTT)