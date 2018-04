Meteen weer fris na nachtje stappen ONDERNEMERS ZOEKEN SPONSORS VOOR ANITKATERDRANKJE TOON VERHEIJEN EN BIRGER VANDAEL

02u58 0 Wuustwezel Een avondje doorzakken en de volgende dag weer vrolijk rondhuppelen zonder kater. Het kan voortaan dankzij ondernemers Christophe De Geyter en Alexander Mahieu. Ze ontwikkelden de 'Fenix Hangover Care', een drankje dat katersymptomen doet verdwijnen. Ze zijn nu op zoek naar sponsors voor de productie.

Christophe De Geyter uit Wuustwezel is actief in de voedingssector. Hij was al langer aan het nadenken over een drankje om uitdroging, een van de oorzaken van het slecht voelen na (overmatig) alcoholgebruik, tegen te gaan. Eerder toevallig kwam hij in contact met biochemicus Alexander Mahieu uit Gierle, die met hetzelfde idee bezig was en zich vooral richtte op het gebruik van kruiden.





Wetenschappelijk

"We hebben verschillende dingen samengebracht die het katergevoel kunnen tegengaan. Niet alleen de klassieke producten, zoals cafeïne en vitamine B, maar ook onbekende stoffen, zoals choline of zingiber, die goed zijn voor onder andere de werking van de lever. Een goed werkende lever is ook belangrijk om een katergevoel tegen te gaan. We zijn volgens ons de eerste die een drankje uitbrengen dat wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd is."





De twee ondernemers hebben niet zomaar verschillende producten bij elkaar gegooid, maar hebben zich wel degelijk gebaseerd op wetenschappelijke studies. "We wilden niet het zoveelste wondermiddeltje zijn", verzekert Christophe. "Het is ook niet onze bedoeling overdadig gebruik van alcohol te stimuleren. We beklemtonen ook dat wie er serieus zwaar invliegt op een avond en twee van onze drankjes drinkt, zich nog altijd niet tiptop zal voelen. Maar we zijn er wel zeker van dat het werkt en dat het effect heeft. Voor alle duidelijkheid: alleen het katergevoel verdwijnt. Ons drankje breekt niet de alcohol af."





"Heel wat 'antikaterdrankjes' zijn nauwelijks te drinken, maar ons drankje heeft een verfrissende munt-, gember- en limoensmaak", oppert het duo, dat zich vooral focust op 18 tot 45-jarigen die graag fris en monter zijn en toch eens willen doorzakken. De Geyter en Mahieu hebben een crowdfundingcampagne opgestart via Hello Crowd - Ulule met een winwinlening en hopen zo tienduizend euro in te zamelen om een eerste productie van Fenix te realiseren. Wie mee instapt in de crowdfunding (vanaf 15 euro), krijgt enkele blikjes thuis gestuurd of mag deze komen afhalen op het Fenix lanceringsevenement.