Marc Herremans (en 1.300 andere sportievelingen) klaar voor Sterke Peer Triatlon 11 augustus 2018

Wuustwezel Triatlongemeente Wuustwezel maakt zich klaar voor de twaalfde editie van de Sterke Peer Triatlon. Er worden zaterdag zo'n 1.300 deelnemers verwacht. Initiatiefnemer Marc Herremans en zijn team vrijwilligers schenken de volledige opbrengst aan de To Walk Again Foundation en het Berrefonds.

Met Hanne De Vet en Marten Van Riel heeft Wuustwezel twee triatleten op de Europese kampioenschappen. Triatlon zit dus duidelijk in heel wat Wuustwezelse genen. "Als we alle mensen uit Wuustwezel bijeenzetten die aan triatlon doen, dan zijn we de grootse club van België", lacht Marc Herremans. Hij startte dertien jaar geleden voor het eerst met een triatlon.





De Sterke Peer is op die tijd het grootste triatlonevenement van België geworden. "We zijn er enorm trots op en ik besef ook dat het alleen maar mogelijk is door de vele vrijwilligers die hun schouders hier mee onderzetten", gaat Herremans verder. "We gaan dit jaar zo'n 1.300 deelnemers hebben. We hebben ook een afzonderlijke wedstrijd voor jongeren van het eerste, tweede en derde middelbaar."





De Sterke Peer Triatlon staat ook bekend om zijn afterparty. Dit jaar stat Pigbag Army op het podium. Dat is een groep rond Pascal Braeckman (cameraman van Tom Waes, red.) aangevuld met Jan Van Eyken van De Kreuners, Axl Peleman Eline De Munck, Howie Dunham aka Buzz, Ron Reuman en Roeland Vandemoortele. Op de weide zorgt Smout en Reuzel voor de sfeer. Tickets voor de afterparty kosten 8 euro.





(VTT)