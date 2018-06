Man stervende in wrak, vrouw rijdt door MIRANDA G. JAAR NAAR GEVANGENIS VOOR SCHULDIG VERZUIM TOON VERHEIJEN

28 juni 2018

02u43 0 Wuustwezel Miranda G. heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar gekregen voor haar onrechtstreekse betrokkenheid in het dodelijke ongeval van Philippe Nijs uit Wuustwezel. De vrouw is nog voorbij het ongeval gereden, maar ondernam verder niets. De nabestaanden van Philippe leggen zich neer bij de straf. "Het is rechtvaardig."

Philippe Nijs was op 29 januari 2016 samen met zijn kameraad Xavier L. op vermaakuitstap geweest. Maar op de Nieuwmoersesteenweg ter hoogte van Berkenbeek moet het grondig fout gelopen zijn. de wagen met een zwaar beschonken Xavier L. achter het stuur crashte. Philippe raakte zwaargewond bij het ongeluk, maar werd door zijn vriend voor dood achtergelaten en zou een paar uur later overlijden. In plaats van hulp te zoeken, sloeg L. op de vlucht en verzon een verhaal ter verantwoording van zijn verwondingen, maar werd uiteindelijk toch geïdentificeerd als bestuurder. Hij kreeg ondertussen veertig maanden cel, waarvan tien maanden met uitstel.





Medebeklaagde

Nu is in hetzelfde dossier nog een medebeklaagde veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar met uitstel. Miranda G. was diezelfde nacht op weg naar de woning van Xavier L. en kreeg plots telefoon. Ze hoorde weinig gehoor, maar wel duidelijk het woord 'Berkenbeek'.





Miranda G. ging ter plaatse kijken, zag het ongeval en vertrok weer. Naar eigen zeggen om er niet bij betrokken te raken. De rechtbank had weinig medelijden met de vrouw en veroordeelde haar voor schuldig verzuim. Ze kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar. "We kunnen ons uiteindelijk wel vinden in de straf", vertelt vader Didier Nijs. "Of we de zaak met dit vonnis nu kunnen afsluiten? Neen, nooit. Elke dag opnieuw voelt het gemis van je zoon aan als een leegte. Onlangs zijn we een weekje op vakantie getrokken. Mijn vrouw had een kettinkje bij met assen van Philippe in. Wel, dat zorgde er toch een beetje voor dat we het gevoel hadden: hij is erbij. Dat deed veel."





OVK

Op de plaats van het ongeval staan nog altijd bloemen. Het houdt de herinnering aan Philippe ook een beetje levend. Papa Didier heeft ondertussen ook beslist om actief mee te gaan werken met OVK, de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen. "We waren er al een tijdje lid van, maar ik wil me er inderdaad actief voor inzetten", aldus Didier. "Zo kunnen we helpen om andere ouders te steunen. Ik ben ook van plan om opnieuw getuigenissen te gaan geven zoals ik vroeger al deed tijdens de verkeerslessen die ik gaf. Elk slachtoffer dat we kunnen voorkomen, is belangrijk. Daar doen we het voor."