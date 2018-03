Lowie (17) is jongste kandidaat voor verkiezingen 17 maart 2018

02u44 0 Wuustwezel De N-VA in Wuustwezel heeft een nationale primeur te pakken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met de nu nog 17-jarige Lowie Anthonissen hebben ze immers de jongste kandidaat die opkomst voor de verkiezingen. Lowie wordt 18 jaar, de minimumleeftijd om je kandidaat te stellen, op 13 oktober. Dat is exact één dag voor de verkiezingen.

Lowie za een plaats krijgen op de lijst van N-VA en gaat resoluut voor een zetel. "Ik ben geboren en getogen in Wuustwezel en ik ben van plan om hier te blijven", lacht de jongeman, die gebeten is door de politieke microbe. "Ik zie mijzelf als iemand met veel sociaal contact, zonder schrik zijn eigen mening te uitten en zie mezelf ook als iemand die graag op de hoogte is van wat er in onze gemeente gebeurt. Ik koos vooral voor N-VA omdat ik Vlaamsgezind ben en kon mij volledig vinden in de standpunten van N-VA. IK ben blij dat ik de kans heb gekregen om mee in het bestuur te stappen van Jong N-VA Wuustwezel en dat ik nu een kans krijg op de lijst. Ik wil me absoluut inzetten voor een samenleving waarin zowel jongeren als ouderen zich goed voelen." (VTT)