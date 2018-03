Lore Cools is 'Toffe Gast 2017' 09 maart 2018

Lore Cools van de speelpleinwerking is verkozen tot Toffe Gast 2017. Wezelopdefoto won de publieksprijs. Het Gala van de Toffe Gastis een initiatief vande jeugdraad. Ze willen daarmee de vrijwilligers in de bloemen zetten die zich inzetten voor het jeugdwerk in de gemeente. De andere genomineerden dit jaar waren Ben Kerstens ( vendeliers Excelsior Loenhout), Femke Vermeiren (Harmonie Concordia), François Brant ( Gooreindse VV), Hans Van Hasselt, Paul Michielsen en Philip Aernouts ( Mobiteam Loenhout), Lisse en Stien De Witte en Jelle Weyn (scouts Gooreind), Lode Kenis (Chiro Wuustwezel) en Lore Cools ( speelpleinwerking en de volleybalclub WEK Loenhout), Eric Van Hoydonck, Luc Poppelaars en Peter Van Gils (Wezelopdefoto), Stijn Van Hasselt van (Doelgetters Loenhout) en Wouter Vriends van de Gortepappers.





(VTT)