Loenhout en Wuustwezel: na de strijd om de nachtburgemeester nu de strijd om de beste likeur Toon Verheijen

01 maart 2019

22u30 0 Wuustwezel De horeca en het verenigingsleven in Loenhout en dat in Wuustwezel kruisen de degens. Ze gaan beiden op zoek naar de beste ‘saws’, de beste nieuwe likeur die de twee dorpsgemeenschappen samen met Sterstokers in Hoogstraten maken.

Job Bogaerts en Kristof Van Hasselt kruisten eerder dit jaar al de degens omdat beiden de titel van nachtburgemeester opeisten. Om het verhaal nog een ludiekere insteek te geven, besloot Wuustwezel onder impuls van cafébaas Harry Smeulders (Posthuis), Kristof Van Hasselt, Maria Denissen, Gert Janssen en Albine Van Santvliet de buren uit Loenhout uit de dagen. Job Bogaerts, Dolf Breugelmans (café Kievit), Marleen Vermeiren en Karin Francken gaan de uitdaging aan.

Daarom verzamelden ze bij Thomas Cuyvers van Sterstokers in Hoogstraten om elk de ultieme likeur te kiezen. De verschillende ingrediënten worden nauwkeurig geselecteerd. “Het werd een avond waarbij de verschillen snel duidelijk werden”, lacht scheidsrechter en de meester distillateur Thomas Cuyvers. “Loenhout gaat voor kracht en pit. Meidoorn kan niet missen in de Loenhoutse Saws. Ze kiezen ook voor Bergalsem, een plantje waarvan de bloesem de genezing van oude wonden en het loslaten van wrok stimuleert.” Wuustwezel heeft wat meer tijd nodig. Maar ook zij kiezen uiteindelijk hun ingrediënten. Wuustwezel doet er langer over maar komt niet minder origineel uit de hoek. De proevers van Wuustwezel willen alvast de smaak van paardenbloem en de smaak van gagel, een plant uit het militair domein.

De bedoeling is dat de twee likeurs in de plaatselijke horeca en winkels aan de man worden gebracht. “We willen de horeca en het verenigingsleven weer extra leven inblazen”, klinkt het bij de twee teams.