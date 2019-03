Liza is 21.000ste inwoner van Wuustwezel Toon Verheijen

09 maart 2019

De kleine Liza Ruhe Almeida is zaterdag in de ‘bloemetjes’ gezet door het gemeentebestuur van Wuustwezel. De kleine flinke meid van de Nederlandse Manoe Ruhe (36) en Braziliaanse Marcio Almeida (36) is immers de 21.000 ste inwoner. Zelf woont het koppel ook nog maar een negental maanden in het rustige buitengebied van Wuustwezel. “We kregen onlangs een e-mailtje van de burgemeester en we dachten eerst dat ze ons in de maling wilden nemen”, lachen Manoe en Marcio. “Maar het bleek echt te zijn. Natuurlijk zijn we enorm vereerd, want die 21.000ste zijn is toch wel een beetje speciaal. Manoe heeft de Nederlandse nationaliteit, maar ze blijft uiteraard ook een beetje Braziliaanse. We gaan er ook zeker met haar naartoe. We wilden dit voorjaar al gaan, maar er zit nu veel geelkoorts dus stellen we het maar even uit.” Als cadeautje kreeg de kleine Liza een mooi kunstwerk van ballonnen, een knuffeltje en nog wat kleertjes.

De 21.000 inwoners van Wuustwezel wonen netjes verspreid over de drie dorpen. Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de grootste woonkern want daar wonen 9.323 burgers. In Loenhout zijn er dan 4.313 en in Gooreind 7.359.