Licht op groen voor fusie twee woonzorgcentra 13 april 2018

02u21 0

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft het licht op groen gezet voor de nieuwe vzw WoonZORG Wuustwezel. Door de goedkeuring kunnen de twee bestaande woonzorgcentra Sint-Jozef en Amandina de fusie afronden. "We zijn zeer fier dat de minister het uiteindelijk heeft goedgekeurd", zegt OCMW-voorzitter Glenn Verelst. "Ik wil ook mijn dankbaarheid uitdrukken aan alle politieke partijen. Maar ook vooral het personeel dat in onzekere tijden toch gewoon is blijven verderwerken." De voorbereiding voor de oprichting van de nieuwe vzw komt nu in een stroomversnelling. "We gaan immers van start op 1 juli. In een eerste fase blijven beide WZC's als zelfstandige eenheden werken. Daarna zullen we stilaan alles in elkaar laten integreren. Het is de bedoeling dat we de twee campussen beter op elkaar afstemmen. We beginnen ook met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe vleugel aan WZC Amandina waarin de bewoners van WZC Sint Jozef over een 3-tal jaar gehuisvest zullen worden." De twee rusthuizen moeten samen komen op de campus aan de Bredabaan. (VTT)