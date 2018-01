Leerlingen Triangel stellen nieuw schoollied voor 27 januari 2018

De leerlingen en de leerkrachten van basisschool Triangel in Wuustwezel waren vrijdag een beetje zenuwachtig. Heel de dag keken ze spannend uit naar de latere namiddag, want op 15 uur hebben ze het nieuwe schoollied voorgesteld. Dat lied is door de leerkrachten opgenomen in Studio Radiowaka in Oud-Turnhout. Op de cd-voorstelling zongen en dansten zowat alle aanwezigen vrolijk mee met alle kinderen en leerkrachten. Nadien was er ook een winterbar om nog eventjes na te genieten. (VTT)