Leerlingen Stella Matutina willen klimaatambassadeur worden Toon Verheijen

15 februari 2019

Een delegatie van een elftal leerlingen van Stella Matutina in Wuustwezel zijn met hun klimaatplan naar het gemeentebestuur van Wuustwezel getrokken. De elf leerlingen namen eerder ook deel aan de klimaatmars in Brussel. De school benadrukt dat de leerlingen met goedkeuring van de school en de ouders hebben meegedaan. De leerlingen hebben enkele concrete voorstellen gedaan voor de aanpak van de klimaatproblematiek. “We denken bijvoorbeeld aan meer en uitgebreid openbaar vervoer naar pakweg Kalmthout of buurgemeente Hoogstraten”, zeggen de leerlingen. “Ook ’s nachts in het weekend na 00.30 uur. We denken ook aan meer en grotere vuilbakken. We willen ook meer bomen die het fietspad scheidt van de rijbaan.” Burgemeester Dieter Wouters beloofde om voor de bussen aan te dringen bij De Lijn. Meer vuilbakken ziet schepen Sus Vissers dan weer niet zitten. “Dat trekt sluikstort aan en dat willen we vermijden. We denken er ook aan om de blauwe zakken voor PMD te vervangen door een plastic bak.” Het gemeentebestuur hoopt nu ook dat de elf leerlingen van Stella Matutina ambassadeur voor het klimaat willen worden.