Leerlingen planten struiken op hondenweide 25 april 2018

Enkele klassen van basisschool Klim Op en van Mater Dei trokken dinsdagmiddag naar het sportpark in Gooreind om er achter het A-veld van voetbalclub Gooreind VV enkele struiken aan te planten op de nieuwe hondenweide. Die komt op een braakliggend stuk grond achter het voetbalveld. "Iedereen wint hierbij", zegt schepen Sus Vissers (CD&V). "Gooreind VV was vragende partij om het struikgewas op dat stuk grond weg te doen omdat het dikwijls moeilijk was om hun voetballen terug te vinden. En voor de hondenbaasjes creëren we een ruimte waar ze hun viervoeters kunnen laten 'crossen'." Binnen een tweetal weken wordt het terrein volledig omheind en kan de hondenweide in gebruik genomen worden. De struiken die zijn aangeplant, zijn bij-vriendelijke struiken. (VTT)