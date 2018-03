Leerlingen 'planten' steentjes in bouwput NIEUWBOUW VAN 13 MILJOEN EURO KLAAR TEGEN 2021 TOON VERHEIJEN

30 maart 2018

03u03 0 Wuustwezel De ruim 500 leerlingen van de school 't Blokje hebben gisteren luidkeels gezongen en gedanst voor de eerstesteenlegging van hun nieuwe school. Elk van de leerlingen heeft een witte kiezelsteen versierd en gekleurd en allemaal samen worden ze nu ingemetseld in de nieuwe school. Het project kost net geen 13 miljoen euro. Er komen ook twaalf appartementen en een ondergrondse parking.

Een fluovestje aan en een zelfgemaakte veiligheidshelm. Zo trokken de ruim vijfhonderd leerlingen van de kleuter- en lagere school 't Blokje naar de grote bouwput die aannemer DCA al heeft gemaakt achter de bestaande sporthal. Even moesten de werkmannen alle activiteiten stopzetten zodat de leerlingen symbolisch de eerste steen konden leggen. Het werd een enorm feest. Een kleine delegatie van leerlingen mocht samen met enkele leerkrachten, een deel van het college van burgemeester en schepenen, de architecten en de bazen van bouwbedrijf DCA plaats nemen in de bouwput. Er was zelfs een toneeltje voorbereid. "Onze leerlingen hadden elk een witte kiezel mogen versieren. Die hebben ze dan een voor een in een grote kuip gelegd", vertelt directrice Mariëlle Kuypers. "Die is dan in de put gezet door de grote bouwkraan. Ze zullen vereeuwigd worden in de bouw."





Zware investering

De bouw van de nieuwe school voor 't Blokje is een van de zwaarste investeringen ooit voor de gemeente. Alles samen is er een kostenplaatje van 12,8 miljoen euro aan verbonden. "Het voordeel is dat we nu niet meer op drie verschillende locaties zullen zitten, maar op één plaats", klinkt het bij de directie, burgemeester Dieter Wouters (CD&V) en schepen Mai Van Thillo (CD&V). "We starten nu met het gebouw voor het derde tot zesde leerjaar op het braakliggend stuk grond aan de Kerkblokstraat. Boven die lokalen bouwen we 12 appartementen die later dit jaar al op de markt zullen komen. In fase twee worden de kleuterklassen en de klassen voor het eerste en tweede leerjaar gebouwd. Dan worden ook de oude gebouwen in de Kerkblokstraat afgebroken. In de derde fase wordt de refter en de polyvalente zaal gebouwd. Ten laatste in 2021 moet alles klaar zijn." Er komt ook een ondergrondse parking voor de bewoners van de appartementen en het leerkrachtenkorps.





Na de realisatie van het grote project, zal de school 't Blokje ook niet alleen maar gebruikt worden door de leerkrachten en leerlingen. "Er zal ook plaats zijn voor de gemeentelijke academie, buitenschoolse kinderopvang, de bibliotheek van Loenhout en verenigingen", klinkt het bij het college en de directie.





"De speelplaats zal ook na de schooluren dienen als speelruimte voor de buurt."





Tiendenschuur

In de marge van dit dossier, wordt ook de Tiendenschuur gerenoveerd. Daar trekt dan de heemkring Wesalia in, zodat de gebouwen in de Gasthuisdreef volledig ingepalmd kunnen worden door het Huis van het Kind.