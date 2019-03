Leerlingen Mater Dei steunen bednet Toon Verheijen

11u42 0 Wuustwezel De leerlingen van Mater Dei in Gooreind hebben vrijdag ook deelgenomen aan de nationale pyjamadag van Bednet. De leerlingen hebben het afstandsonderwijs van Bednet al heel goed leren kennen.

“Sinds vorig jaar beseffen de kinderen van Mater Dei Gooreind echt het belang van bednet”, vertelt zorgjuf Katrien Loomans. “Een van onze kleuters werd ziek en kon het hele schooljaar niet naar school komen. Ze kreeg ondersteuning via bednet. Ook in het begin van dit schooljaar kon Ghislaine nog niet terugkeren naar school. Maar via bednet was ze er toch bijna dagelijks dagelijks bij. Gelukkig loopt ze sinds kort weer bij ons op school rond en is bednet niet meer nodig. Toch beslisten onze leerlingen van de leerlingenraad om dit jaar ook weer met zijn allen in pyjama naar school te komen. Ze vonden een klassikaal ontbijt ook wel leuk en maakten mooie affiches om iedereen warm te krijgen voor deze actie. Zo steunen we bednet en de vele zieke kinderen die jammer genoeg niet naar school mogen/kunnen gaan.”