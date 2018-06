Leerlingen Berkenbeek zorgen mee voor bloempjes van gemeente 19 juni 2018

02u38 0

Arbeiders van de gemeente hebben de voorbije weken de handen vol gehad. De straten werden verfraaid met niet minder dan 15.300 eenjarige bloemen. Het assortiment beslaat meer dan 27 soorten in 48 verschillende kleuren voor 172 bloembakken en 150 schalen aan middengeleiders en openbare gebouwen. Daarnaast worden dit jaar nog eens 300 bloemenmanden gehangen. "Maar zoveel bloembakken en schalen kunnen we onmogelijk alleen in onze eigen serres opplanten", zegt schepen Kris Van Looveren (CD&V). "Daarvoor is de beschikbare ruimte aan het gemeentemagazijn te klein. We zijn dan ook blij dat we voor de 300 hangschalen een plekje vonden in BuSo Berkenbeek en dat hun leerlingen de verzorging gedurende vier weken ter harte namen." (VTT)