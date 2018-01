Leerkrachten Stella Matutina lopen 100 km voor Kom Op Tegen Kanker 02u28 0 Foto Toon Verheijen Het loopteam van Stella Matutina.

Vier leerkrachten van Stella Matutina gaan in maart samen honderd kilometer lopen voor Kom Op Tegen Kanker. Karen Steurs (40), Ellen Heirman (30), Lies Geysen (20) en Toon Boden zien de uitdaging zitten. "Om aan deze run te mogen deelnemen, wordt bovendien verwacht dat de ploeg 2.500 euro verzamelt", zegt Leen Vermeiren van Stella Matutina. "Daarvoor gaan we enkele activiteiten organiseren. Op vrijdag 23 februari presenteren we de quiz ''t Stella kwist tegen kanker'. Inschrijven kan via tstellakwisttegenkanker@gmail.com. Ook bedrijven die onze school een warm hart toedragen, mogen zich via dit mailadres melden voor eventuele sponsoring. Ook op school zullen acties gedaan worden om het benodigde bedrag te verzamelen. Zo zal er een Urban Trail georganiseerd worden voor de leerlingen door de gebouwen van onze school en zullen onze leerlingen een verkoopactie organiseren." (VTT)