Leden Okra spelen nieuwe vilten mat in

De leden van Okra hebben hun nieuwe vilten mat voor koersbal ingespeeld. Koersbal is een spel dat zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Binnen heb je een vilten mat nodig en vier zwarte en vier gele ballen. De bedoeling van het spel is om een bal vanuit een speelvak over de mat zo dicht mogelijk bij de 'jack' te rollen. Die jack is een kleine bal. Okra heeft zich nu zo'n nieuwe mat kunnen aanschaffen. De club neemt deel aan een vijftal toernooien in Nederland. Dinsdag 27 februari organiseert Okra een internationaal koersbaltoernooi in. In de Godelievezaal van 'de Ark' zullen er veertien teams uit Nederland en België deelnemen.





