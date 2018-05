Kunst op het Hof 23 mei 2018

02u47 0

De KVLV organiseert op 7, 8 en 9 juli 'Kunst op het Hof', een lusvormige fietsroute van ongeveer 38 kilometer brengt de deelnemers langs veertien locaties zoals authentieke boerderijen, oude schuren, kapellen en historische gebouwen. Ondertussen kan je ook heel wat kunstwerken bewonderen. Een veertigtal kunstenaars doet mee.





Ook kinderen zullen zich niet vervelen op Kunst op het Hof want op de startplaats is een leuke speelhoek voorzien. Kunst op het Hof vindt plaats op 7, 8 en 9 juli telkens van 9.30 tot 19 uur. Tickets zijn vanaf 28 mei te koop via kvlv.be/kunstophethof of op de Dienst Toerisme. (VTT)