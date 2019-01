Klusser probeert villa op te blazen Patrick Lefelon

23 januari 2019

17u54 0

Het openbaar ministerie heeft twee jaar cel gevorderd voor Ramie M. (32), die in de zomer van 2016 een villa in Wuustwezel probeerde op te blazen. De beklaagde was door de eigenaars betaald om werken uit te voeren. Toen dreigde uit te komen dat hij hun geld gewoon had opgesoupeerd, had hij de gaskraan opengedraaid. De malafide aannemer wordt vervolgd voor misbruik van vertrouwen en voor poging tot vernieling. De slachtoffers willen hem echter veroordeeld zien voor moordpoging.

In mei 2016 hadden de eigenaars van de villa 40.000 euro betaald aan Ramie M. om werken in hun woning uit te voeren. Toen hij maar niet aan de slag ging, kregen ze als excuus te horen dat hij op de levering van materiaal moest wachten. “In augustus waren ze het beu en voerden ze de druk op. Wat de beklaagde toen deed, tart iedere verbeelding”, pleitte advocaat Sahil Malik namens de slachtoffers.

De eigenaars kregen op 6 augustus 2016 om 6 uur ‘s morgens bericht van Ramie M. dat de goederen geleverd waren en dat ze maar een kijkje moesten gaan nemen. Toen ze twee uur later aan de villa arriveerden, bleek er niets geleverd. Er hing wel een penetrante gasgeur, want iemand had de gaskraan open gedraaid.

De gsm van de beklaagde was om 4.26 uur die ochtend gecapteerd door de zendmast die dekking geeft aan de villa. Hij wist ook waar de gaskraan zich bevond en hoe die open moest, omdat een werknemer hem dat de vorige dag getoond had.

Dit was een moordpoging. Hij lokte de eigenaars naar een woning die vol gas hing Advocaat Sahil Malik

“Als mijn cliënten het licht hadden aangestoken of met een brandende sigaret naar binnen waren gegaan, dan was de boel ontploft. Daarom begrijp ik niet dat het openbaar ministerie hem vervolgt voor poging tot vernieling. Hij heeft hen met dat bericht naar de villa gelokt. Dit was een moordpoging”, pleitte meester Malik.

Volgens de procureur is het niet bewezen dat de beklaagde hen dood wilde. “Ik kan enkel aantonen dat hij de woning wilde opblazen en dat hij de burgerlijke partijen 40.000 euro afhandig heeft gemaakt.”

De beklaagde ontkende alles tijdens het onderzoek, maar liet woensdag verstek gaan. Vonnis op 20 februari.