Kindergemeenteraad denkt na over het klimaat en andere belangrijke vragen Toon Verheijen

19 maart 2019

21u21 0 Wuustwezel De nieuwe kindergemeenteraad is dinsdag voor de eerste keer bij elkaar gekomen en heeft vergaderd over het klimaat. Maar ze kregen ook een taakje mee van het echte gemeentebestuur.

“De kinderraad bestaat uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar e elke lagere school van Wuustwezel vaardigt twee leerlingen af”, zegt schepen van jeugd Kris Van Looveren (CD&V). “Dit jaar koos de kinderraad om te werken rond klimaat. Aan de hand van deze thema’s gingen de kinderen in groep aan de slag om te kijken wat we op gemeentelijk vlak kunnen realiseren en wat wij als kinderraad concreet kunnen doen om het goede voorbeeld te geven. Ook zijn we dit jaar in een speciaal jaar, want de gemeente maakt voor de komende zes jaar een nieuwe planning op. Daarom kregen de kinderen tijdens de vorige kinderraad huiswerk mee naar school. Ze kregen twaalf vragen mee waar ze samen met de klasgoten over moeten nadenken. Het gaat om de thema’s veiligheid, onderwijs, vrije tijd, diversiteit, (lokale) economie, mobiliteit, sociaal contact, milieu (natuur – afval) ruimte, dienstverlening inspraak en participatie en als laatste vraag ‘wat zou jij doen als je één dag burgemeester zou zijn?”