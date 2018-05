Kersverse BMX-club bouwt eigen parcours 15 mei 2018

Wuustwezel heeft de voorbije jaren al flink wat geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Nu heeft het ook een grond ter beschikking gesteld voor de aanleg van een BMX-parcours. Dat parcours zal gebouwd worden door The Flying Finches, een nieuwe BMX-club.





Sportpark Kattegat is binnenkort een attractie rijker. Afgelopen weekend werd het startschot gegeven voor de aanleg van een BMX-parcours. "Het zal een parcours worden waarop nationale en internationale wedstrijden gereden kunnen worden.", vertelt sportschepen Rit Luyckx (CD&V).





The Flying Finches is een nieuwe club. De vzw is nog maar pas opgericht, maar nu al is er veel interesse. "We hebben ook het voordeel dat we de enige club zijn in een straal van 25 kilometer", vertelt Jelle Hens. "Dat zal de drempel voor heel wat ouders verlagen." BMX wordt beoefend op een hindernissenbaan van ongeveer 350 meter lang en 6 meter breed. De baan bevat een startberg, kombochten en heuvels. "Het vergt toch een investering van zo'n 60 tot 70.000 euro. Maar met speelgoedfabrikant Clicformers hebben we al een zeer gulle sponsor gevonden. Ook de gemeente doet een duit in het zakje."





De club hoopt tegen september het parcours in te huldigen. Het is niet de bedoeling dat het terrein permanent open is. "We willen vermijden dat er met brommers opgereden wordt. Daarom zal het parcours per week maar een aantal uren open zijn." (VTT)