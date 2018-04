Kamp Noord organiseert 'best off' 27 april 2018

Om het 10-jarig bestaan van muziekwedstrijd Kamp Noord te vieren, gaan de jeugddiensten van de Noorderkempen enkele van de succesvolste bands nog eens samenbrengen voor een concert. Het gaat om Equal Idiots (2013), Black Leather Jacket (2013), Blue Hippo (2017), Cerys (2007), Ruben Focketeyn (2009), King for a Day (2017) en The Joo Joo Joo Eyeballs (2017). Tickets kosten 10 euro. Place to be is de Godelievezaal in Wuustwezel. De voorbije jaren namen meer dan 200 bands en 150 dj's mee aan de wedstrijden. Voor sommige bands mondde dat uit in optredens op Tomorrowland en Pukkelpop. (VTT)