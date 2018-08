K3 trapt Beachweekend swingend op gang 03 augustus 2018

De meer dan drieduizend toeschouwers op de eerste en extra dag van Beachweekend in Loenhout moesten het nodige geduld opbrengen voor de meisjes van K3 effectief het podium opkwamen, maar het jonge volkje genoot wel met volle teugen. Ze waren op voorhand ook al flink opgewarmd om de nodige danspasjes in te oefenen. "Wij stonden hier al om 18 uur om zeker vooraan te staan", klonk het bij enkele ouders "Alleen jammer dat we geen aanvangsuur kregen en dat het voor onze kinderen toch wel wat lang duurde. Maar uiteindelijk hebben ze er toch ontzettend van genoten. Zeker omdat er voor het podium een speciale zone voor hen was." Vrijdag, zaterdag en zondag worden er in totaal zo'n 15.000 toeschouwers verwacht in Loenhout. (VTT/foto Laenen)