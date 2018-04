K3 op extra festivaldag van Beachweekend 21 april 2018

Chiro Loenhout pakt dit jaar op haar Beachweekend ter ere van de twintigste verjaardag uit met een extra festivaldag. Die dag zal volledig in het teken staan van de jonge kinderen, een groep die ze tot dusver nog niet hadden aangesproken. Op donderdag 2 augustus komt niemand minder dan K3 naar de festivalweide. "We houden de prijzen bewust laag omdat we iets willen terugdoen naar iedereen die ons de voorbije jaren gesteund heeft", zegt woordvoerder Lode Van Sande van Beachweekend. "Een 'early bird'-ticket kost 5 euro en daarna online 7 euro en aan de kassa 10 euro. Lompie & zompie zorgen voor het voorprogramma, K3 zorgt voor het nodige gegil en voor wie achteraf nog zin heeft in een feestje voorzien we ook een dj voor de kinderen. Om deze dag helemaal af te maken, voorzien we op ons strand ook enkele randactiviteiten zoals springkastelen, een ballonenplooier, suikerspinnen, een schminkster en een lichtshow."





Het podium belooft ook iets speciaals te worden. "We zijn nu al bezig met de werken. Maar hoe en wat: dat houden we nog geheim." Enkele namen voor vrijdag, zaterdag en zondag: JeBroer, Snapback en Concordia met Jelle Cleymans. (VTT)