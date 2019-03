Jonge kunstenaar (17) exposeert in Gemeentepark Toon Verheijen

22 maart 2019

De 17-jarige Niels Van Looveren, gekend onze zijn artiestennaam NikelaosVL, heeft een kunstwerk gemaakt dat momenteel staat te pronken in het Gemeentepark. De blikken man kreeg de naam ‘Fly with me to the higher sky’. “We willen voortaan jonge kunstenaars de kans geven om hun werk te laten zien”, zegt Katrin Kempenaers, schepen voor Cultuur. “Het kunstwerk van Niels zal tot 30 juni in het park blijven. Andere jonge kunstenaars die hun kunstwerk ergens willen plaatsen, kunnen contact opnemen met onze cultuurdienst.” Niels zelf is blij met de kans die hij krijgt. “Ik heb voor het kunstwerk alleen blikjes gebruikt en ijzerdraad”, vertelt de jonge kunstenaar. “Het is een abstracte vorm van de anatomie van het lichaam.” Niels volgt de richting kunsthumaniora aan het Maris Stella in Oostmalle.