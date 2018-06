Jeugdhuizen organiseren T-Gala 02 juni 2018

02u44 0

Jeugdhuis De Raap, jeugdhuis Bar 64, de jeugdraad en enkele mama's slaan de handen in elkaar om het T-Gala opnieuw te organiseren op zaterdag 23 juni.





De festiviteiten vinden plaats in Jeugdhuis De Raap aan de Dorensweg. De tieners zijn er welkom tussen 19.30 en 23 uur.





Elke zesdeklasser krijgt een officiële uitnodiging voor zichzelf en één vriendje of vriendinnetje tussen 10 en 14 jaar oud. Wie chauffeur is voor deze jonge feestneuzen, informeert zich best op voorhand.





Die avond vinden ook de Europese triatlon en Dreamfestival plaats, wat de nodige omleidingen met zich meebrengt in het centrum van Wuustwezel. (VTT)