Jasmijn Meirsman lijsttrekster Open Vld 30 augustus 2018

Open Vld kiest met Jasmijn Meirsman voor een vrouw als lijsttrekster bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Gemeenteraadslid Wim Vorsselmans staan op de tweede plaats gevolgd door Eva Verbunt op plaats drie. Zij is met haar 19 de jongste kandidaat op de lijst. Ex-profrenner Edwig Van Hooydonck wordt de lijstduwer op plaats 27.





De volledige lijst wordt de komende weken bekend gemaakt via de verschillende media. (VTT)