Huisdierenstickers beschikbaar 03 september 2018

02u36 0

Inwoners van Wuustwezel kunnen voortaan een huisdierensticker afhalen op de dienst communicatie van het gemeentehuis. Via de sticker, die je best aan de raam hangt aan de voorkant van de woning, kan je aanduiden welke huisdieren er in huis zijn. In geval van een brand kan de brandweer dan meteen zien welke dieren er mogelijk in huis zijn. (VTT)