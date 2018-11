Hinder op E19 start vanavond al vroeger Toon Verheijen

05 november 2018

14u27 15 Wuustwezel De werken op de E19 tussen Brecht en Loenhout zijn vandaag opnieuw begonnen. De hinder start vanavond wel vroeger dan voorzien.

De planning van de werken is gewijzigd waardoor het verkeer richting Nederland al vanaf vanavond 21 uur over één rijstrook moet, en niet dinsdagnacht zoals eerder gecommuniceerd. Overdag beschikt het verkeer over twee rijstroken.

De oprit Brecht en de afrit Loenhout richting Nederland zijn dus ook al vanaf vanavond afgesloten. Verkeer voor de oprit Brecht volgt een omleiding via de Veldstraat en de Hoogstraatseweg (N144) naar de oprit van Loenhout. Verkeer voor de afrit Loenhout verlaat de snelweg al in Brecht en volgt dezelfde omleiding naar Loenhout.