Hartje zomer... en daar is de Bloemenzetel weer 19 juli 2018

02u36 0 Wuustwezel Arbeiders van de technische dienst hebben gisteren de bloemenzetel opnieuw geïnstalleerd aan het gemeentehuis.

De zetel is een ontwerp van Luc Couwenbergh, het hoofd van de technische dienst van de gemeente. "Het ontwerp is daarna in elkaar gelast door ons eigen personeel", vertelt schepen Kris Van Looveren (CD&V).





"Het is nu het tweede jaar dat de zetel er staat. Vorig jaar kende het meubelstuk veel succes: heel wat trouwers gebruiken het toen als decor. Het is leuk dat het initiatief van ons personeel in zo'n goede aarde valt."





(VTT)