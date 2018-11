Guido Van Wassenhove krijgt Suskewiet Cultuurprijs 2018 Toon Verheijen

08 november 2018

15u36 0 Wuustwezel Na zijn boekvoorstelling over de ‘Eerste Wereldoorlog in Wuustwezel’ werd Guido Van Wassenhove aangenaam verrast met de ontvangst van de Cultuurprijs Suskewiet 2018. Dit jaar was dat een kunstwerk van Gilbert Dewel.

De prijs wordt niet vaak uitgereikt, maar het project “2014 – 2018 – 100 jaar Groote Oorlog in Wuustwezel” was volgens de cultuurraad toch voldoende om de prijs nog eens uit te reiken. “Guido heeft niet alleen zijn sporen verdiend op het vlak van geschiedschrijving over de wereldoorlogen en zijn veelzijdige interesses in cultuur, maar hij is op de eerste plaats ook een échte bezieler en inspirator. Hij deelt graag zijn kennis. Vele lagere schoolkinderen, maar ook groepen volwassenen hebben Guido passioneel horen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, de Polar Bears en de Doodendraad.”