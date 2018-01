Grote spelers in stalinrichting bundelen krachten 02u37 0

Vervaeke Windzeilen, stalinrichter Agro-Service Janssen en DB-Montage bundelen hun krachten en richten samen met een vierde speler uit de varkenssector ASD-Group op.





Met de samensmelting profileert de ASD-Group zich als totaalspecialist wat betreft de inrichting en ventilatie van varkens-en rundveestallen. Het idee ontstond tijdens een gesprek tussen Kristof Blockeel van Vervaeke Windzeilen en Dieter Deschepper van DB-Montage: "We hadden het erover dat veel veebedrijven steeds groter worden en daarbij ook de vraag van onze klanten stijgt naar een totaaloplossing waarbij er slechts één aanspreekpunt is", aldus Deschepper.





De activiteiten van Agro-Service Janssen en DB-Montage worden integraal overgenomen door de ASD-Group. Vervaeke blijft bestaan als apart bedrijf, maar levert voortaan exclusief aan de ASD-Group.





De groep heeft uitvalsbasissen in Loenhout (Antwerpen) en Ruiselede (West-Vlaanderen). (SVR)