Groot muzikaal tuinfeest in Gooreind 20 juni 2018

De Wuustwezelse deelgemeente Gooreind is zondag het decor voor een groot tuinfeest voor heel het dorp. Om 8 uur start er een fietstocht in samenwerking met de Gooreindse Wielertoeristen. Vanaf 9 uur start een garageverkoop en boekenverkoop, gevolgd door een 'feel good markt' vanaf 11 uur in de Theo Verellenlaan. De drumband en het jeugdorkest van Harmonie Concordia openen het tuinfeest om 14 uur. De kinderanimatie staat dit jaar in het teken van ridders. Zo is er een middeleeuws tentenkamp Orthus Phoenix met ambachten, volksspelen, schminken en tatoeages. Om 15 uur is de theatervoorstelling 'Pas Geridderd' gepland. Het muziekprogramma start om 16.00 met Vaaf Man, Pink Cadillac, Audioshakers. (VTT)